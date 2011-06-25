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VALİZDEKİ BEBEĞİ OTOMOBİL EZDİ  İSTANBUL (A.A)

25 Haziran 2011 23:54

-VALİZDEKİ BEBEĞİ OTOMOBİL EZDİ  İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Fatih'te bir otomobilin önüne valiz içinde bırakılan bebek, ezilerek öldü.  Alınan bilgiye göre, işine gitmek için Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi Rendeci Sokak'ta park ettiği otomobilini çalıştıran Muzaffer A, hareket ettikten sonra bir şeyin üstünden geçtiğini fark ederek aracı durdurdu. Otomobilin ön tarafındaki valizi açan A, kız bebeğin cesediyle karşılaştı.  Muzaffer A'nın otomobiliyle Özel Balat Hastanesine götürdüğü 2 haftalık bebeğin, olay yerinde öldüğü anlaşıldı.  Gözaltına alınan Muzaffer A'nın Fatih Şehit Tevfik Erciyes Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, sağ ön tekerleğin altına konulan valizi fark edemediğini, hareket ettikten sonra bir şeyin üstünden geçtiğini anlayınca aracı durdurduğunu ve valiz içindeki bebeği gördüğünü söylediği belirtildi.  Muzaffer A, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Fatih Adliyesine sevk edildi.  Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edilen Muzaffer A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  Polisin, bebeği otomobilin önüne bırakan kişiyi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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