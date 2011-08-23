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Valizde 759 adet kaçak cep telefonu İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 16:27

-Valizde 759 adet kaçak cep telefonu İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Çin'in Guangzhou kentinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 4 yolcunun valizinde, yurda kaçak olarak sokulmak istenen 759 cep telefonu ile 200 ram (bilgisayar belleği) ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Araştırma Büro ekipleri, THY'nin TK 73 sefer sayılı uçağıyla saat 06.30'da Çin'in Guagzhou kentinden Atatürk Havalimanı'na gelen Ü.D, S.Ç, Ö.B.A. ve M.M. adlı Türk uyruklu 4 erkek yolcunun gümrük geçişlerinin ardından şüpheli hareketleri üzerine valizlerini aradı.  Yapılan aramada, valizlerin gizli bölmelerinde uzakdoğu menşeli çeşitli modellerde 759 adet cep telefonu ve 200 adet bilgisayar rami ele geçirildi.  Yurda kaçak olarak sokulmak istenen cep telefonları ve ramlere el konulurken, 4 kişi Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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