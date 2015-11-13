Vali'ye suç duyurusu: Sadece başörtülü kadınlara kelepçe takılmasına mı üzülüyorsun?

CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, Manisa’da başörtülü kadınların kelepçeli gözaltına alınmasına yönelik “Toplumda olumlu bir imajla algılanan başörtülü bayanların böyle bir işleme tabi tutulmaları üzüntüyle karşılanmıştır” açıklamasında bulunan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Nalıaka’nın suç duyurusuna gerekçe olarak ise gerekçe olarak, nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu gösterildi.

İMC’nin haberine göre, Manisa’da Gülen Cemaati’ne yönelik düzenlenen operasyonda başörtülü kadınlara kelepçe takılması nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu inceleme yapılmasını istemiş, Manisa Emniyet müdürü görevinden uzaklaştırılmıştı. Konuyla İlgili yazılı açıklama yapan Manisa Valisi Bektaş da “Hukuki süreçte suçluluğu sabit olmayan hiç kimsenin, hele de toplumda çok olumlu bir imajla algılanan başörtülü bayanların, şartları oluşmadan böyle bir işleme tabi tutulmaları her kademede üzüntüyle karşılanmıştır” demişti. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Vali Bektaş hakkında bu açıklamasından dolayı “Nefret ve ayrımcılık” (TCK 122 ) ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” (TCK 216) suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesini Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na veren Nazlıaka, ülkede günlerdir ‘kadınların’ gördükleri polis şiddeti değil, ‘türbanlı kadınların’ gördükleri polis şiddetinin konuşulduğunu ifade etti.

“Kadınlar kategorize edilmekten bıktı”

Kadınların kategorize edildiğini söyleyen Nazlıaka, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu ayrımın son noktası ise Manisa Valisi tarafından yapılan açıklama oldu. Türkiye’de ötekileştirilen kadınların arasında da ayrım yapan Vali, ‘toplumda çok olumlu imajla algılanan başörtülü bayanlara’ kelepçe takıldığını belirterek kendince durumu eleştirdi. Manisa Valisi eleştiri yapmadan önce haddini bilsin! O önce kendi olumsuz imajını düzeltsin. Yaptığı bu açıklama hem kadınlara hem de inanç özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Bu dil ötekileştiren, ayrıştıran bir dildir. İşte bu zihniyetin dili yüzünden bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor, şiddete maruz kalıyor, aşağılanıyor. Artık kadınlar başı açık, başı kapalı diye kategorize edilmekten bıktı. Kaç çocuk doğurup doğurmayacağına karışılmasından, nasıl konuşup nasıl güleceklerine, nasıl bakacaklarından nasıl giyineceklerine kadar müdahale edilmesinden yoruldu.

Artık elinizi kadınların üzerinden çekin. Manisa’da kadınlara hukuksuz kelepçeleri takan polisler hakkında başlatılan işlemler ne kadar doğru ise Manisa Valisi’nin de bu sözleri üzerine görevden alınması da o kadar doğru bir hareket olacaktır.”