Valiye son model promosyon!

Edirne Valisi Mustafa Büyük, bankanın promosyon olarak verdiği Mercedes S 350 marka otomobili kullanmaya başladı



İl Özel İdaresi’nin mevduatları, valilere lüks otomobil kazandırmaya devam ediyor. Edirne Valisi Mustafa Büyük, İl Özel İdaresi’nin mevduatlarının yatırılması için anlaşma imzaladığı Halk Bankası’ndan promosyon olarak 155 bin euro (322 bin 400 lira) değerinde son model Mercedes S 350 Long marka otomobil aldı. Büyük’ün yeni Mercedes’in yanı sıra, 2006 model Toyata Land Cruiser V6 marka makam cipi de var.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı gö-revinden Edirne Valiliği’ne atanan Mustafa Büyük, 11 ay sonra makam aracını değiştirdi. Halen kullandığı makam aracının 2000 model olduğunu ve 350 bin kilomotre yol yaptığını belirten Vali Büyük, “Eski makam aracım sürekli arıza çıkartıyordu. Edirne sınır kenti olduğu için sürekli Bulgaristan ve Yunanistan’ın valileri kentimize geliyor ve biz de aynı şekilde bu ülkelere ziyarette bulunuyoruz. Edirne Valiliği’nin üzerine düşen sorumluluğu nedeniyle bir araca ihtiyaç duyduk. Eski makam aracı ise ihaleye çıkartılarak satılacak” dedi.



Banka, geçen hafta da yine İl Özel İdaresi Mevduatları nedeniyle Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan’a makam aracı olarak kullanılmak üzere 113 bin euroluk Toyota Land Cruiser V8 marka cip almıştı. Böylece Doğan’ın makam aracı sayısı dörde yükselmişti.

