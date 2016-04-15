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Valinin karşısında bacak bacak üstüne atan gazeteci gözaltına alındı

"Şimdi Kuran'a saygısızlık yaptı diye çarpıtıp bazı çevrelerin beni hedef göstermelerinden de endişe ediyorum”

15 Nisan 2016 13:59

Hakkari'de düzenlenen 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliklerini takip eden Yüksekova Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Dara, bacak bacak üstüne attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Dara, ayağı rahatsız olunca oturduğunu, bu sırada valinin korumasının yanına gelerek ''Vali Bey'in karşısında nasıl oturursun, Kuran'ı Kerim okunuyor, nasıl bacak bacak üstüne atarsın?’ dediğini söyledi. Dara, "Şimdi Kuran’a saygısızlık yaptı diye çarpıtıp bazı çevrelerin beni hedef göstermelerinden de endişe ediyorum.” diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; protokol karşısında bacak bacak üstüne attığı iddiası ile gözaltına alınan Dara, Atatürk Polis Karakolu’na götürüldü. Burada Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirilen Dara, ardından serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Zeki Dara, böyle bir gözaltı gerekçesini literatüre kazandırdığı için şaşkın olduğunu belirterek bir dakikalık dalgınlığının bedelinin karakola götürülmek olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan Dara, “Program yaklaşık 40-50 dakika sürünce yoruldum. Ayağım rahatsız olunca oturdum. Bu sırada vali beyin koruması yanıma gelerek ‘Vali Bey’in karşısında nasıl oturursun, Kuran’ı Kerim okunuyor, nasıl bacak bacak üstüne atarsın?’ dedi. Diğer korumalar da geldi. Bu sırada diğer gazeteciler görmüş Vali Bey el işareti yapmış. Yaka paça beni salondan dışarı çıkardı” dedi.

Gazeteci olduğunu anlatmaya çalıştığını belirten Dara, “Dışarı çıkarırken korumalar bana çok sert davrandılar. Beni Terörle Mücadele Polisleri’ne teslim etti. Polisler de nasıl işlem yapacaklarını bilmedikleri için şaşkındı. Literatüre böyle bir gözaltı gerekçesi kazandırdığım için şaşkınım. Şimdi Kuran’a saygısızlık yaptı diye çarpıtıp bazı çevrelerin beni hedef göstermelerinden de endişe ediyorum” dedi. (Yüksekova Haber, Cumhuriyet)

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