Valinin iddiası: Gençliğin sorunu işsizlik değil, iş beğenmeme

Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Gençliğin sorunu işsizlik değil iş beğenmemedir. Üniversite diplomasını alan garanti memurluk istiyor” dedi.

Ordu’da bir toplantıda konuşan Yavuz, özetle şu iddialarda bulundu:

“Şu algıyı değiştirmemiz lazım. Gençlik şunu diyor: ‘Çalışmayayım, yatırım yapmayayım, ondan sonra geleyim koltuğa oturayım.’ Böyle bir dünya yok. Biz kendimizi geliştirmiyoruz, kendimize yatırım yapmıyoruz. Çocuğa soruyorum ‘ben tekstilde çalışamam diyor’. Niye çalışamazsın? ‘mesaisi var’ yanıtını veriyor. Böyle bir mantık olabilir mi? O yüzden sorunumuz bizim sadece işsizlik değil. İş beğenmeme kendisini geliştirmeme, kendisine yatırım yapmama, garanti memurluk bekleme. Böyle bir dünya kimse beklemesin. Bundan sonrada hiç olmayacak. O yüzden bizim gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmemizi buna göre ayarlamamız lazım. Bunu yapmadığınız sürece herkes hayal kırıklığı yaşayacak."

TÜİK'in açıklamasına göre haziran döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi olmuştu. Yıllık işsizlik oranı yüzde 10.2 ile değişiklik göstermemişti.