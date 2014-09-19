Vali'nin görevden aldığı Dr. Tucer görevine iade edildi

Edirne Devlet Hastanesi’nin tek Gastroentoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Dilek Tucer, 9 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında, Ergene Nehri’ndeki kirlilik ve bunun çevrede yarattığı kanser riskinden bahsetmişti. 'İzinsiz basına açıklama yaptığı' gerekçesiyle açığa alınan Dr. Tucer, dün akşam tamamlanan soruşturmanın ardından görevine iade edildi.

Birgün Gazetesi'nden Gülsen Candemir'in haberine göre, Dr. Dilek Tucer, 9 Eylül günü hastane yönetiminin izni ile halkı bilgilendirmek için düzenlediği basın toplantısında, Ergene Nehri’ndeki kirliliği ve çevresinde yarattığı kanser riskini anlatmıştı. Haberlerin basında yer almasının ardından Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’in talimatıyla 'izinsiz basına açıklama yaptığı' gerekçesiyle açığa alındı.

Olayı araştırmak için Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen iki müfettiş dün akşam soruşturmayı tamamladı. Bunun üzerine, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Kamu Hastaneler Birliği’ne gönderdiği yazıyla Dr. Dilek Tucer’i görevine iade etti.

Soruşturmanın tamamlanması sonucu Dr. Tucer'in görevine iade edildiğini belirten Vali Şahin, “Dr. Dilek Tucer hakkındaki soruşturma dün akşam itibariyle tamamlandı. Ben de bugün 11.30 itibariyle görevine başlattım. Şu anda doktorumuzun görevinin başında olduğunu sizlere ifade edebilirim. Soruşturma tamamlandığı için görevden uzaklaştırmanın anlamı yoktur, çünkü soruşturma bitmiştir. Ama soruşturmanın neticesi nedir, henüz bana intikal etmedi. Bittiğini haber alır almaz, ben de kendisini görevine iade ettim. Şu anda doktorumuz hasta kabulüne devam ediyor. Yerine başka bir doktor görevlendirilmişti, bu arada görev yapmış olması gerekir. Hastalarımız konusunda bir aksaklık olmadı. Bizim oradaki muayene yönünden ciddi bir aksaklık meydana gelmedi” şeklinde konuştu.