Valilik'ten Taksim açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamakta ısrar ederken sabah İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, buna kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilik; “İstihbarat birimlerinde, yasadışı terör örgütlerinin ve uzantısı olan grupların güvenlik görevlilerine karşı şiddete başvuracaklarına dair bilgiler mevcuttur. Bu durum, Taksim Meydanı ve çevresinde kamu düzeninin ve emniyetinin bozulmasının yanında vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde tehlikeye düşürecek niteliktedir. Bu sebeplerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için talep edilen kutlama alanının 2911 sayılı kanunun istisnalar başlıklı 4. maddesi kapsamında da verilmesi imkânı kalmamaktadır” denildi.



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu dün katıldığı bir toplantıda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Taksim Meydanı’nda kutlanmak istenmesine ilişkin, “Belki yarın farklı açıklamalar, basın duyurusu şeklinde de olabilir, basın açıklaması şeklinde de olabilir, sizlerle paylaşacağım başka konular olacak” demişti. İstanbul Valiliği’nden bu sabah 08.00’de yapılan yazılı açıklamada DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 28 Nisan günü valiliğe başvurarak AİHM’nin 27.11.2012 tarih ve 39676/08 başvuru numaralı kararı ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 4. maddesi dayanak gösterilerek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim Meydanı’nda kutlamak istediği belirtilerek şöyle denildi:

“Anayasamızın 34. maddesi ve AİHS’nin 11. maddesinde herkesin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. Ancak bu maddelerde bazı sınırlamalardan da bahsedilmiştir. Bu maddelerde yer alan sınırlamaların esas, şart ve usullerinin belirlenmesi amacıyla da 2911 sayılı kanun yayımlanmıştır.



Toplantı ve Gösteri haklarının kullanılabilmesi amacıyla ilimizde 2911 sayılı kanun hükümlerine istinaden Avrupa yakasında bir, Anadolu yakasında beş olmak üzere toplam altı tane alan tespit edilmiştir.

'Ulaşımı Valiliğimiz temin edecek'

Avrupa yakasında tespit edilen toplantı alanı Yenikapı Toplantı ve Gösteri alanıdır ve DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’ye verilen alan burasıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlam ve önemine yakışır etkinlikler için her türlü imkâna sahip olan bu alana Sahil Yolu ve Aksaray içinden karayolu ile gelen toplu taşıma araçlarının yanı sıra, Marmaray, İDO deniz ulaşımı ve Aksaray Metrosu ile ulaşılabildiğinden katılımcıların geliş ve gidişleri İstanbul trafiğini olumsuz yönde etkilemeyecektir. Ayrıca katılımcıların bu alana ulaşmaları için 300 adet otobüs Valiliğimiz tarafından İETT’den temin edilmiştir. Bu otobüsler ile katılımcı yoğunluğuna göre Anadolu ve Avrupa yakalarından talep edilen her noktadan, alana geliş ve gidişleri gün boyunca ücretsiz olarak sağlayacaklardır. Yenikapı’ya gelecek katılımcıların otopark ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri her türlü imkân bu alanda bulunmaktadır. Yenikapı Toplantı ve Gösteri alanı konum itibariyle de düz bir alana sahip olması, etrafında fiziki engel olmaması, acil ve panik hallerinde katılımcıların tahliyesinde bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyecektir.

'Kamu güvenliğinin sağlanması imkansız hale gelecek'

Herhangi bir sebeple Taksim bölgesinde yapılacak bir toplantı ve gösterinin kontrol edilememesi halinde, katılımcıların ve bu alanda bulunan diğer insanların tahliyesinde ciddi zorluklar yaşanacağı, can ve mal güvenliğinin tehlikeye gireceği, dolayısıyla kamu düzeninin ciddi olarak bozulması sebebiyle kamu güvenliğinin sağlanması imkânsız bir hal alacaktır. Bu minvalde ilgili istihbarat birimlerinde, yasadışı terör örgütlerinin ve uzantısı olan grupların güvenlik görevlilerine karşı şiddete başvuracaklarına dair bilgiler mevcuttur. Bu durum, Taksim Meydanı ve çevresinde kamu düzeninin ve emniyetinin bozulmasının yanında vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde tehlikeye düşürecek niteliktedir. Bu sebeplerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için talep edilen kutlama alanının 2911 sayılı kanunun istisnalar başlıklı 4. maddesi kapsamında da verilmesi imkânı kalmamaktadır.

'Turizm olumsuz etkilenecek'

Ayrıca Taksim Meydanı ve civarı konumu itibariyle yüksek katılımlı toplantı ve gösterilere uygun değildir. Taksim bölgesinde, araç ve yaya akışı çok yoğun olduğu gibi, turizm potansiyelinin çok yüksek ve turistik otellerin 24 saat faaliyet göstermesi sebebiyle bu bölgede yaşanabilecek olumsuzlukların ülke ekonomisi, turizm potansiyeli ve ülkemizin tanıtımını olumsuz olarak etkileyebileceği değerlendirilmektedir.

Sembolik çelenk koymaya izin var

Valiliğimize verilen dilekçede bahsedilen AİHM’nin 2012 tarih ve 39676/08 başvuru numaralı kararında; taraf devletlerin, sözleşmenin 11/2 maddesinde sayılan hususların varlığı halinde toplantı ve gösteri hakkına kanunla sınırlamalar getirilebileceğine yer verilmiştir. Buradan hareketle; 2911 sayılı kanun hükümleri kapsamında Valiliğimiz tarafından toplantı ve gösteri alanlarının belirlenmesi ve kutlamaların belirlenen yerlerde yapılmasının, barışçıl toplanma ve gösteri yapma hakkının özüne aykırı olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Bütün bunlara ilaveten; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2. maddesi uyarınca, konfederasyonlar ve bağlı sendikalar, siyasi partiler, meslek odaları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bayram kutlaması amacıyla, Taksim Meydanı’nda çelenk koyma, basın açıklaması ve anma etkinliğinin sembolik katılımla yapılabileceği, ancak büyük ölçekteki kutlamaların bu meydanda yapılmasına izin verilmeyeceği ilgili STK’lara bildirilmiştir.



Müracaatçı STK’ların bahsedilen alanda kutlamaları gerçekleştirerek, istihbari bilgiler doğrultusunda risk oluşacağı görülmekte olan Taksim Meydanı’ndan sarfınazar etmeleri ve emekçi kesime çağrıda bulunarak bu konuda alınmış olan kararlara göre hareket etmeleri ümit ve arzu edilmektedir.”