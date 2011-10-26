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Valilikten sıcak yemek VAN (A.A)

26 Ekim 2011 11:46

-Valilikten sıcak yemek VAN (A.A) - 26.10.2011 - Van Valiliği, merkezdeki 10 ayrı okulda sıcak yemek dağıtacak.  Van Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün öğleden itibaren 12.00-13.30 saatleri arasında, 10 ayrı okulda vatandaşlara sıcak yemek servisi yapılacağını bildirildi. Açıklamada yemek dağıtımının yapılacağı okullar, şöyle kaydedildi: ''Anadolu Öğretmen Lisesi, Atatürk Lisesi, İmam Hatip Lisesi, İskele YİBO, Sağlık Meslek Lisesi, Kazım Karabekir Lisesi, Halide Edip Adıvar Lisesi, Vali Haydar Bey Lisesi, İskele Öğretmenevi ve Vangölü Endüstri Meslek Lisesi.''

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