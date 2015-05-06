Valilikten öğretmenlere 'Erdoğan'ın mitingine gidin' talimatı!

Tekirdağ’da valilik emri ile okullara gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Mayıs’ta Tekirdağ’da yapacağı mitinge öğretmen ve okul personelinin katılımının sağlanması istendi. Yazıda ayrıca mitinge ulaşım için okul servislerinin de kullanılabileceği belirtildi.

Tekirdağ Valiliği Çorlu’da okullara gönderdiği bir yazı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün (5 Mayıs) Tekirdağ’da yapacağı mitinge öğretmen ve okul personelinin katılımının sağlanmasını istedi. Bu amaçla 3 Mayıs tarihli valilik ’emri’, 4 Mayıs tarihinde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştırıldı.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ilçedeki okullara gönderdiği yazıyla dersi olmayan öğretmen ve diğer personelin mitinge katılımının sağlanmasını, bu kişilerin miting alanına taşınması için okul servislerinden yararlanılabileceğini belirtti.

Gülseven Özkan’ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, servisi olmayan okullardan gelecekler için kaymakamlığın araç sağlayacağı bilgisinin yer aldığı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü tarafından okullara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“ Tekirdağ Valiliği’nin ilgili emirleri gereği, 05/05/2015 tarihi Salı günü saat 16:00‘da ilimizi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı törene katılmak üzere, tüm resmi ve özel okul / kurum müdürlerinin, dersi olmayan öğretmenlerin ve diğer personelin, belirtilen saatte katılımının sağlanmasını, okul servis araçlarından imkanlar dahilinde yararlanılmasını, servis sağlayamayan okul ve kurumlarımızın Tekirdağ’da yapılacak törene katılabilmeleri için, ilçemiz Kaymakamlık binasının önünden servis araçlarının hareket edeceğinin bilinmesini ve en geç saat 14:00’de bütün personelin Kaymakamlık önünde hazır bulunması hususunda gereğini rica ederim.”

'Yazı valilik emriyle gönderildi'

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü ise yazının valilik emriyle okullara gönderildiğini söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Valilikten gelen yazıyı ilçedeki tüm resmi ve özel okullara ilettik. Burada isteyen öğretmenler ve personel mitinge katılıyor. Ulaşım için okul araçlarından da yararlanılabilir. Bunda bir sakınca yok. Okul idaresi isterse servis imkanı sağlayabilir. Buna okul yönetimi karar verecek. Valilik emri ile yazı bütün eğitim kurumlarına gönderildi. Valilikten gelen bu yazı sadece ilçe milli eğitime mahsus olmaz. İldeki bütün devlet kurumlarına benzer yazı gitmiştir.”