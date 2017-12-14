Valilikten Maraş olaylarının yıl dönümü öncesi yasak kararı

Kahramanmaraş Valiliği, Maraş olaylarının 39'uncu yıl dönümüne denk gelen 19 Aralık öncesi, il genelindeki anma etkinliği, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikleri 12 Ocak 2018 tarihine kadar yasakladı.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdarece; ilimiz sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. Maddesi (m) bendi doğrultusunda il genelinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, çadır kurma, stant açma, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin 12.12.2017 günü saat 08.00'den 12.01.2018 günü saat 17.00'e kadar yasaklanmıştır."