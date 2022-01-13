Valilikten karda yürüyen göçmenlerle ilgili açıklama: Görüntüler İran'dan

Yapılan açıklamada, görüntülerin Van sınırları içerisinde çekilmediği belirtilerek, "12.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Van üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşım ile ilgili olarak; yapılan araştırmalarda bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup; görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir" denildi. Ayrıca güvenlik birimleri tarafından ocak ayı içerisinde illegal yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan toplam 1137 düzensiz göçmen engellendiği bilgisi verildi.