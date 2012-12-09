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Valilikten 'Gülşah öğretmen' açıklaması: Gerekli tedbirler alındı

Van Valiliği Basın Bürosu yazılı açıklama yaparak baş sağlığı diledi

09 Aralık 2012 23:11

Van’dan raporlu olarak ailesinin yanına gittiği Konya’da, eski erkek arkadaşı Hakan Başar tarafından tabancayla öldürülen öğretmen Gülşah Aktürk’ün daha önce mahkemeye verdiği dilekçesindeki suçlamalarla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı. Valilik, açıklamasında, “Öğretmenimizin yaşadığı olay en başından itibaren hassasiyetle takip edilmiş, gerekli tedbirler alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Gülşah öğretmen için gerekenlerin yapıldığı ileri sürülen açıklamada, "Memleketinde ailesinin yanında iken bizleri derinden üzen bu elim cinayet yaşanmıştır. Ailesine ve Milli Eğitim camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

Gülşah öğretmenin dilekçesinde, ’Vali Yardımcısı en kötü ihtimalle öleceğimi, ölümün hak olduğunu kaçış olmadığını, hiç olmadı istifa edebileceğimi, yanımda biber gazı ile gezmem gerektiğini söyledi’, ’Başıma geleceklerden Van Valisi, Milli Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumlu olacak’ ve ’Ölümüm halinde bu kurum ve şahıslara ailem tarafından maddi manevi tazminat davası açılmasını da belirtmek istiyorum’ ifadeleri yer aldı.

 

Valilik: Gerekli tedbirler alındı

 

Van Valiliği Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamanın Gülşah öğretmenin kaldığı konteynerden hırsızlık yapıldığını ve bunu yapanın da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan Hakan Başar olduğunu ve bu kişinin kendisini tehdit ettiği söyleyerek şikayette bulunduğu belirtilerek şöyle denildi

"Vali Yardımcısı Zafer Coşkun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gerekli tedbirlerin alınması için telefonla talimat vermiştir. Vali Yardımcısı Zafer Coşkun öğretmen Gülşah Aktürk’ün tedirginlik halini görüp, teselli niteliğinde önerilerde bulunmuş, emniyet müdürlüğünden koruma talep etmesini ve savcılık makamına şahsi başvuruda bulunmasını sağlamıştır. Olayın idari boyutu için de Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenleri Başkanını makamına çağırarak gereken yasal işlemleri başlatmıştır. Öğretmenimizin Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvurması üzerine inceleme oluru alınmıştır. Öğretmenimiz Gülşah Aktürk’ün kendini psikolojik yönden rahat hissetmediğini ifade etmesi üzerine, almış olduğu 45 günlük rapor tarafımızdan izne dönüştürülmüş, Konya ilinde ailesi ile birlikte kalması için de valilik makamınca gerekli kolaylıklar sağlanmıştır."

Gülşah öğretmenin gerekli başvuruları yaptığını ve ’koruma tedbiri’ kapsamına alındığı kaydedilen Van Valiliği açıklamasında, "Daha sonra öğretmenimiz Gülşah Aktürk annesiyle birlikte Vali Yardımcısı Zafer Coşkun’a, gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ziyaretinde bulunmuştur. Daha sonra babası çağrılıp, durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Dolayısıyla öğretmenimizin yaşadığı olay en başından itibaren hassasiyetle takip edilmiş, gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.

Açıklamada Gülşah öğretmenin tayin istemiyle ilgili gereken işlemlerin başlatıldığı, ikinci defa aldığı 21 günlük sağlık raporu izne dönüştürülerek ailesinin yanına gitmesinin sağlandığı belirtildi. Gülşah öğretmenin memleketinde ailesinin yanındayken öldürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bizleri derinden üzen bu elim cinayet yaşanmıştır. Ailesine ve Milli Eğitim camiasına baş sağlığı dileriz. Bu süreçte bazı basın organlarında yer alan Valiliğimizi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzü zan altında bırakan haberlerin gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyuna önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.

 

 

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