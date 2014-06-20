Valilik'ten Gezi'de gözünü kaybeden işçiye: Polisin biber gazı teçhizatı yok!

Gezi Parkı olaylarında 3 Haziran 2013 günü işine giderken Sancaktepe Belediyesi’nin önünde polisin 5 metreden attığı gaz fişeğinin sol gözüne isabet etmesi sonucu görme yetisini büyük oranda kaybeden işitme engelli Selçuk Yıldız’ın (28) avukatı Meltem Aykut Giray’ın soruşturma talebine karşılık olarak İstanbul Valiliği, “polisin envanterinde gaz bombasını atan teçhizat bulunmadığı” yanıtını verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Selçuk Yıldız, “Hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık sürekli başım da dönüyor. Çalışamıyorum. Babam benim yüzümden hastalandı. Adalet arıyorum” dedi.

Selçuk Yıldız’ın avukatı Meltem Aykut Giray, olay yerinde gaz fişeği atan polisler hakkında soruşturma başlatılması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na geçen yıl temmuz ayında başvurdu. Savcılık ise kamu görevlilerin soruşturulması için valilikten izin istedi. Başvurudan 7 ay sonra Valilik’ten gelen açıklamada Sancaktepe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde “gaz bombası atan teçhizatın envanterde bulunmadığını, dolayısıyla iddiaya konu olan personelin tespitinin yapılamadığı” belirtildi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu imzasıyla gönderilen yazıda, MOBESE görüntülerine ulaşılamadığı, Yıldız’la ilgili şikâyetin soyut iddialara dayandığı, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı belirtilerek polislerle ilgili soruşturmanın açılmasına izin verilmedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkili merci tarafından soruşturmaya izin verilmediği gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığını açıkladı. Avukat Giray, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulanacaklarını belirterek “Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi.

‘Psikolojim bozuldu’

Teyzesinin yardımı ve beden hareketleriyle olay gününü anlatan Selçuk Yıldız, “Evden işe gitmek için çıktım. Her yerde olay vardı. Her tarafta polis var. İşime gidecek başka yol yok. Belediyenin oradan karşıdan karşıya geçecektim. Polis gaz fişeği atıyor. Sesleri duymadım. Sonra yere yığıldım. Gaz fişeği gelmiş gözüme. İlk müdahalenin ardından büyük bir ameliyat geçirdim. Kalıcı bir mercek taktılar ama göremiyorum tabii. Eskiden net görürdüm” dedi.

Yaşadığı olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu belirten Yıldız “Ondan sonra psikolojim bozuldu. Sinirlerim bozuluyor artık. Hafızam zayıfladı, eskisi gibi hatırlayamıyorum. Çalışmak istiyorum, zorlanıyorum. Başım dönüyor. Babam da üzüntüden hastalandı. Beni düşünüp üzülüyorlar. Adalet yerini bulsun” ifadesini kullandı.