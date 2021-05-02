Valilikten 'gazeteler toplatılıyor' iddiasına açıklama

Tekirdağ'da polisin, 'yoğunluk oluşturuyor' gerekçesiyle gazete bayilerinden gazeteleri topladığı yönünde çıkan haberleri Tekirdağ Valiliği açıklama yayımlayarak yalanladı.

Tekirdağ Valiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Tekirdağ ilimizde 01.05.2021 tarihinde 'önünde yoğunluk oluşuyor' diye gazete bayilerinden gazetelerin toplatıldığına ve gazete almak için gidenlerin gazete bulamadıklarına dair haberlerin bazı yazılı basın ve sosyal medyada yer aldığı görülmektedir. İlimizde Valiliğimiz ve hiçbir kaymakamlığımızda bu doğrultuda bir karar alınmamış olup, böyle bir uygulama yapılmamış, böyle bir durumun varlığına dair de bir şikayet veya müracaata da rastlanılmamıştır.

Anayasamızda güvenceye alınan ‘basın özgürlüğü ve habere ulaşma hakkı’, kanunlar çerçevesinde Devletimizin bütün kurumlarıyla titiz bir şekilde korunmaktadır. Bu tür iftira ve provokasyon niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."