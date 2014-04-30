Valilik'ten bireysel başvuruya Taksim'de 1 Mayıs yanıtı: 6 kişi daha lazım

Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs’ı kutlamak için bireysel başvuru yapan avukat Arif Ali Cangı’ya İstanbul Valiliği’nden verilen cevapta, başvurunun Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 9. maddesindeki “Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını doldurmuş, en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir” hükmüne uygun olarak yapılması gerektiği belirtildi.

Cangı’nın 25 Nisan’da verdiği dilekçeye Valilik’ten 29 Nisan’da verilen cevapta, kanunun 10. maddesindeki “Toplantı yapılabilmesi için, düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılmasından en az kırk sekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilir” hükmü de yer aldı.

Avukat Ali Arif Cangı, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda toplantı ve gösteri hakkının sağlanması için İstanbul Valiliği’ne 25 Nisan’da bireysel başvuru yaptı.

Başvurusunun reddedilmesi halinde Anayasa Mahkemesi ve AİHM’ne bireysel başvuru yapabilmek adına bu yolu tercih ettiğini belirten Cangı, başvuru dilekçesinde, “Gerek şu anda yapılan önleyici uygulamalar, gerekse 1 Mayıs gösterileri için Taksim Meydanı'nın kapatılacağına dair açıklamaların hiç bir hukuksal haklılığı yoktur. Aksine yetkinin hakları ortadan kaldırmaya yönelik yasadışı dışı kullanılmasıdır” dedi.

Valilik'ten ilginç cevap

Cangı’nın 25 Nisan’da verdiği dilekçeye, İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nden 29 Nisan’da cevap geldi.

Vali Yardımcısı Aziz Mercan imzalı cevapta şu ifadeler yer aldı:

Anayasanın 34. maddesi; “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve Gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir” hükmüne istinaden, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Bu kanun ve yönetmeliği çerçevesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleyebilmek için; Kanunun 9. Maddesi “… en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir…” ve 10. maddesi “Toplantının yapılabilmesi için düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılmasından en az kırk sekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına verilir…” hükümleri ile yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen “Toplantının yapılabilmesi için toplantının yapılmasından en az kırk sekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin imzalayacağı bir bildirim mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesi zorunludur. Bu bildirimde, toplantının amacı, yapılacağı yer, başlayış ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri, ikametgahları ve varsa çalışma yerlerinin belirtilmesi ve bildirme, düzenleme kurulu baş ve üyelerince sağlanacak a)T.C. Kimlik numarasının, b) Adli sicil beyanına… eklenmesi şarttır” hükümleri doğrultusunda müracaatla bulunmanız halinde müracaatınız değerlendirmeye alınacaktır.

Ayrıca; Anayasanın 26. Maddesi ve 2429 sayuılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Hakkında Kanun’un 2. maddesi uyarınca, konfederasyonlar ve bağlı sendikalar, siyasi partiler, meslek odaları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının sembolik katılım ile yapacakları; Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk koyma, günün anlam ve önemi ile ilgili basın açıklaması ve Kazancı Yokuşu’nda yapılacak anma etkinliklerine katılmanızda herhangi bir sakıncanın olmadığı hususunu bilgilerinize rica ederim.