Valilikten 'Ali Baba Cemevi'ne saldırı' açıklaması: 2 kişi yakalandı, soruşturma sürüyor

İstanbul Valiliği, Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı olayıyla ilgili iki kişinin yakalandığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'ne dün gece saldırı düzenlenmişti.

Cemevi’nin camlarının kırıldığı olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda; E.Ş ve E.B. isimli iki şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denilerek, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Valilik açıklaması şöyle:

"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde; olayın, bugün saat 01.00 sıralarında Cemevi’nin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli (E.Ş) ve (E.B) adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

"Cemevi yetkilisi 'şikâyetçi olmadığını' belirtmiştir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Savcılık, yakalanan iki şüphelin savunmalarında özetle; "gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini" beyan ettiklerini bildirdi. Savcılık açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir.

Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir."