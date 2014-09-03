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Valilik: Üst geçit kazasında kamyon kasası açık şekilde gidiyordu!

Avcılar’da meydana gelen kazaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı basın açıklaması yaptı

03 Eylül 2014 15:37

İstanbul Valiliği, Avcılar’da meydana gelen üst geçit kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kazanın kamyonun kasası açık şekilde seyretmesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Avcılar’da meydana gelen kazaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “03.09.2014 günü (bugün) saat 10.00 sıralarında İlimiz Avcılar ilçesi E-5 karayolu üzerinde Pelikan Mall alışveriş merkezi yakınında Küçükçekmece istikametinden Edirne istikameti yönüne giden 34 GF 8828 plakalı sıvı madde taşıyan bir yük kamyonun kasasının açık şekilde trafikte seyretmesi esnasında, yaya üst geçidine çarpması sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ise yaralanmıştır.” 

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