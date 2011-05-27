-VALİLİK: TERÖR ÖRGÜTÜ KAÇIRDI DİYARBAKIR (A.A) - 27.05.2011 - Diyarbakır Valiliği, Hazro Belediye Başkanı Fethullah Mehmetoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda AK Parti ilçe ikinci başkanı olan Fuat Mehmetoğlu'nun terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır-Bingöl karayolunun Kocaköy-Gökçen köyü yol ayrımında dün gece bir aracın yandığı ihbarını alan jandarma birliklerinin olay yerine gittiği ve yanan aracı söndürdüğü belirtildi. Yapılan araştırmada araç şoförünün Hazro Belediye Başkanının oğlu ve aynı zamanda Ak Parti İlçe İkinci Başkanı Fuat Mehmetoğlu olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, ''Aracın bölücü terör örgütü mensuplarınca ateşe verildiği ve araç şoförü Fuat Mehmetoğlu'nu da kaçırdıkları anlaşılmıştır. Fuat Mehmetoğlu'nun bulunmasına yönelik olarak yapılan araştırma, soruşturma ve takibe halen devam edilmektedir'' denildi.