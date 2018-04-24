Valilik 'soykırım' kelimesini yasakladı, anma iptal edildi

İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen 24 Nisan 1915 'Ermeni Katliamı'nda hayatını kaybedenler için İstanbul’da Sultanahmet’te yapılacak olan anma töreni iptal edildi. Pankartı taşıyan üç İHD’li ise gözaltına alındı.

Bianet'ten Pınar Tacan'ın haberine göre, İHD İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu ve EGAM tarafından yapılacak olan tören, konuşma metninde "soykırım" kelimesinin geçmesi nedeniyle İstanbul Valiliği tarafınfdan iptal edildi.

16 Avrupalı parlamenter ve İHD İstanbul şubesi yöneticileri İstanbul Valiliği’nin metnin “soykırım” gibi belli kelimeler olmaksızın okunabileceğine ilişkin talebini reddetti. Anma konuşmasının saat 13:30’da Taksim İHD’de yapılmasına karar verildi.