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Valilik şehit sayısını 7 olarak açıkladı HAKKARİ (A.A)

17 Ağustos 2011 15:40

-Valilik şehit sayısını 7 olarak açıkladı HAKKARİ (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari Valiliği, Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen 4 ayrı patlamada 7 askerin şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde, Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde, askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi neticesinde, 7 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı belirtildi.  Açıklamada, bölgede başlatılan operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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