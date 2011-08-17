-Valilik şehit sayısını 7 olarak açıkladı HAKKARİ (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari Valiliği, Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen 4 ayrı patlamada 7 askerin şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde, Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde, askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi neticesinde, 7 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bölgede başlatılan operasyonların devam ettiği kaydedildi.