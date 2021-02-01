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Valilik: Rektörlük binasını ablukaya alan göstericilerin, emniyet müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır!

01 Şubat 2021 22:00

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına ilişkin "Rektörlük binasını ablukaya alan göstericilerin, emniyet müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır" açıklaması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur.

"Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."

Saat 21.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsüne çok sayıda polis ekibinin girdiği gözlenirken, çok sayıda öğrenci de gözaltına alındı.

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