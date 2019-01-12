Valilik Pınar Aydınlar ve Serhat Çarnewa'nın konserini iptal etti

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar ve Kürtçe müzik yapan Serhat Çarnewa’nın bugün Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde vereceği konser Mersin Valiliği tarafından 'uygun görülmediği' gerekçesiyle iptal edildi.

HDP’den İzmir milletvekili adayı olduğu dönemde yaptığı konuşma nedeniyle 3.5 ay cezaevinde kalan Aydın, Mersin Valliği'nin konserini iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aydın, Twitter'da valilik kararıyla "Mersin konserimiz valilik tarafından uygun görülmemiştir! Açlıkla, yoksullukla sınamayın! Halkların özgürlüğü için aydınlık günler için, şarkılarını,deyişlerini, halaylarını söyleyenler karanlığa boyun eğmez!" mesajını paylaştı.