T24 LogoT24 Logo
Gündem

Valilik önünde keşif yapa kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kişinin Muş’ta planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak PKK’ya verdiği tespit edildi

17 Ocak 2017 00:11

Muş Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem öncesi keşif yapmak üzere gizliden fotoğraf çekimi yaptığından şüphelenilen bir şahıs takibe alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, titiz bir şekilde çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kişinin Muş’ta planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak PKK’ya verdiği tespit edildi. PKK/KCK adına keşif faaliyeti yapan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER

muşterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24