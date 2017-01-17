Valilik önünde keşif yapa kişi tutuklandı

Muş Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem öncesi keşif yapmak üzere gizliden fotoğraf çekimi yaptığından şüphelenilen bir şahıs takibe alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, titiz bir şekilde çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kişinin Muş’ta planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak PKK’ya verdiği tespit edildi. PKK/KCK adına keşif faaliyeti yapan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.