Valilik: Kendini vurdu, Ailesi: İşkenceyle öldü

Yüksekova'da askerliğini yaparken ölen gencin ailesi, çocuklarının karakol komutanı tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor.



Yüksekova ilçesi Çobanpınar Sınır Bölüğü’nde askerlik yaparken intihar ederek öldüğü öne sürülen Burhan Güzelaydın’ın ailesi, çocuklarının karakol komutanı tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Hakkâri Valiliği ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak ‘Er Güzelaydın’ın kendisini askerliğe elverişsiz hale getirmek için vurduğu savunuldu.



Ağrı’nın Patnos ilçesinde yaşayan Güzelaydın ailesine 30 Ocak 2009 tarihinde Hakkâri Yüksekova’da askerlik yapan oğulları Burhan Güzelaydın’ın intihar ettiği söylendi.



‘İşkenceyle öldürüldü’



22 yaşındaki oğulları Burhan Güzelaydın’ın terhisine sadece iki ay kalmıştı. Yapılan otopsinin ardından oğlunun cenazesini Hakkâri Devlet Hastanesi morgundan alırken sinir krizleri geçiren Baba M. Şirin Güzelaydın ve yakınları, Burhan Güzelaydın’ın işkence edildikten sonra komutanı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Güzelaydın ailesi bu iddia ile İHD Hakkâri Şubesi’ne başvurdu.



Ailenin iddiası Hakkâri Valiliği tarafından dün yalanlandı. Valiliğin açıklamasında olay şöyle anlatıldı: “30 Ocak 2009 tarihinde Yüksekova Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı’na bağlı Çobanpınar Sınır Bölük Komutanlığı’nda görevli jandarma er Burhan Güzelaydın, kendisini askerliğe elverişsiz hale getirmek için G-3 piyade tüfeği ile sağ omuz boşluğuna ateş ederek yaralanmıştır. Yaralı ere bölük tabibi tarafından derhal tıbbi ilk yardım yapılmış ve Yüksekova’dan kalkan ve içinde 2 doktor bulunan helikopter ile yaralı er Yüksekova Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılmıştır. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştır.



Şoka girdi, öldü



Vefat eden er Burhan Güzelaydın’ın naaşı savcılık tarafından otopsi yapılmak üzere üzere Hakkâri Devlet Hastanesine nakledilmiştir.



Adli Tıp hekimlerince yapılan otopside, yaralanma sonucu personelin korku ve panikle şoka girdiği ve şuurunu kaybettiği, şuur kaybı sonucunda mide içeriğinin yemek borusundan, nefes borusuna kaçması nedeniyle solunumun durduğu, nabzın giderek zayıfladığı ve solunum yetmezliğine bağlı olarak vefat ettiği anlaşılmıştır.”

