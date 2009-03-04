Valilik kabul etti savcılık bulamadı

Birinci açıklama: Yanlışlıkla araya karışmış

İkinci açıklama: Siyasi içerikli malzeme bulunmadı

Tunç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelişi nedeniyle Valilik ve İl Özel Genel Sekreterliği tarafından asılan afişlerin depoya konulduğunu söylüyordu:"Bu afişler Başbakan'ın gidişinden sonra toplanmış, bunların içine bir iki tane AKP ilçe teşkilatlarının astığı pankartlar yanlışlıkla karışmış. Bu Özel İdare ve Valilik kaynaklı bir durum değildir. Savcılığın gerekli inceleme ve araştırması sürüyor. Bizim oraya herhangi bir parti bayrağı koymamız söz konusu değil. Sadece bez afişler var."Tunceli'den gelen haberler arasında Savcılığın, il özel idaresinde çalışan bazı memurları sorguladığı bilgisine de yer veriliyordu.Sonuçta depoda, siyasi içerikli propaganda malzemesi bulunmadığı açıklaması yapıldı. Bu açıklamayı da birkaç saat önce "Evet, yanlışlıkla araya karışmış" diyen İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Tunç yaptı.Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı Ali Çetin'in, bazı İl Genel Meclisi üyelerinin ihbarı üzerinde, kurumlarının depolarında yaptığı incelemelerini tamamladığını söyledi.Cumhuriyet Savcılığının arama sonrasında hazırladığı tutanağın kurumlarına gönderildiğini bildiren Tunç, tutanakta, ''Yapılan araştırmanın Valilikle alakası yoktur. Arama, İl Özel İdaresinin depolarında yapılmıştır. Yapılan aramada, 341 Sayılı Seçim Kanunu'nda belirlenen seçim yasaklarına aykırılık oluşturabilecek her hangi bir partiye ait broşür, ilan, afiş, pankart gibi bulguya rastlanılmamıştır'' denildiğini belirtti.Bakalım Yüksek Seçim Kurulu yarın neyi, nasıl görüşecek?