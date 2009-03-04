Valilik kabul etti savcılık bulamadı

Anadolu Ajansı'nın geçtiği ilk habere göre Tunceli Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait depoda, DTP'lilerin isteği üzerine, Savcı eşliğinde polis arama yapıyordu. Kısa süre sonra DHA'nın geçtiği habere göre ise depoda AKP'ye ait bayrak ve mitingde kullanılan afiş ile broşürler bulunmuştu. Yine aynı habere göre bunu Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Tunç da doğruluyordu. Ama Tunç, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) konuyu yarın görüşeceğini bildirmesinin hemen ardından, Savcılığın depoda siyasi içerikli malzeme bulmadığını açıkladı. Bu arada DHA, depodan çekilmiş fotoğraf bile geçmişti. Yani kafalar iyice karıştı.
Tunceli Valiliği'nde AKP bayrak ve broşürleri bulunduYSK, yarın Tunceli'yi görüşecekBirinci açıklama: Yanlışlıkla araya karışmış
Tunç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelişi nedeniyle Valilik ve İl Özel Genel Sekreterliği tarafından asılan afişlerin depoya konulduğunu söylüyordu:
"Bu afişler Başbakan'ın gidişinden sonra toplanmış, bunların içine bir iki tane AKP ilçe teşkilatlarının astığı pankartlar yanlışlıkla karışmış. Bu Özel İdare ve Valilik kaynaklı bir durum değildir. Savcılığın gerekli inceleme ve araştırması sürüyor. Bizim oraya herhangi bir parti bayrağı koymamız söz konusu değil. Sadece bez afişler var."
Tunceli'den gelen haberler arasında Savcılığın, il özel idaresinde çalışan bazı memurları sorguladığı bilgisine de yer veriliyordu. İkinci açıklama: Siyasi içerikli malzeme bulunmadı
Sonuçta depoda, siyasi içerikli propaganda malzemesi bulunmadığı açıklaması yapıldı. Bu açıklamayı da birkaç saat önce "Evet, yanlışlıkla araya karışmış" diyen İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Tunç yaptı.
Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı Ali Çetin'in, bazı İl Genel Meclisi üyelerinin ihbarı üzerinde, kurumlarının depolarında yaptığı incelemelerini tamamladığını söyledi.
Cumhuriyet Savcılığının arama sonrasında hazırladığı tutanağın kurumlarına gönderildiğini bildiren Tunç, tutanakta, ''Yapılan araştırmanın Valilikle alakası yoktur. Arama, İl Özel İdaresinin depolarında yapılmıştır. Yapılan aramada, 341 Sayılı Seçim Kanunu'nda belirlenen seçim yasaklarına aykırılık oluşturabilecek her hangi bir partiye ait broşür, ilan, afiş, pankart gibi bulguya rastlanılmamıştır'' denildiğini belirtti.
Bakalım Yüksek Seçim Kurulu yarın neyi, nasıl görüşecek?