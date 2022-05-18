Valilik, İstanbul'da yapılacak 19 Mayıs kutlama programını açıkladı

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamaların programını paylaştı.
Yapılan açıklamada, "İlimizde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlama programları aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilerek şu liste paylaşıldı:
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunma Töreni
(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)
Yer : Taksim Meydanı
Saat : 09.30
Cemal Reşit Rey Fuar Alanı Etkinlik Sunumu
Yer : Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Saat :10.30
“Gelenekten Geleceğe El Ele” 1919 Gencimizin Harmandalı Gösterimi
Yer : Ayasofya Meydanı
Saat :12.30
Gençlik Ata’nın İzinde Bisiklet Gruplarının Tarihi Yarımada Turu
Yer : Ayasofya Meydanı
Saat :13.00
19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü
Yer : Üsküdar Meydan
Saat :19.19