Valilik, İstanbul'da yapılacak 19 Mayıs kutlama programını açıkladı

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamaların programını paylaştı.

Yapılan açıklamada, "İlimizde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlama programları aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilerek şu liste paylaşıldı:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunma Töreni

(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

Yer : Taksim Meydanı

Saat : 09.30

Cemal Reşit Rey Fuar Alanı Etkinlik Sunumu

Yer : Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Saat :10.30

“Gelenekten Geleceğe El Ele” 1919 Gencimizin Harmandalı Gösterimi

Yer : Ayasofya Meydanı

Saat :12.30

Gençlik Ata’nın İzinde Bisiklet Gruplarının Tarihi Yarımada Turu

Yer : Ayasofya Meydanı

Saat :13.00

19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü

Yer : Üsküdar Meydan

Saat :19.19