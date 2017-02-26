Valilik, IŞİD sanığının konferansını iptal etti

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve tutuklanmasından kısa bir süre sonra hakkında tahliye kararı verilen Halis Bayuncuk'un Ankara'da vereceği konferans iptal edildi. Bayuncuk, iptal kararını kendisi duyurdu. Çektiği videoyla açıklama yapan Bayuncuk, “Bunu bir tehdit olarak kabul ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, fetvalarında “Diri diri insan yakmak caizdir” diyen Halis Bayancuk’un 26 Şubat 2017 tarihinde Ankara Etimesgut’ta vereceği konferans valilik tarafından iptal edildi.

Konuya ilişkin bir video yayımlayan Halis Bayancuk, Ankara Valiliği’nin iptal kararını okuyup bunu bir “tehdit” olarak gördüklerini söyledi.

Halis Bayancuk, “Siz de bekleyin, biz de bekliyoruz. Allah’ın vaadi mi haktır, yoksa sizin boş tehditleriniz mi gerçektir. Bunu hem dünyada hem de ahirette hep beraber göreceğiz” dedi.