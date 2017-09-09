Valilik inşaatındaki cinayete tutuklama

Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, valilik inşaatında çalışan sıvacı 41 yaşındaki Aytaç Toplayıcı\'nın tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 1\'i tutuklandı, 11\'i ise serbest bırakıldı.

Olay, geçen Çarşamba günü Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Valilik inşaatında çalışan sıvacı Aytaç Toplayıcı\'nın tabancayla öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisiyle 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından dün güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fatih M. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.