Valilik inşaatında insan kemikleri bulundu

Hakkari'de daha önceden jandarma karakolu olarak hizmet veren binanın harfiyatının kaldırılması sırasında yapılan kazılarda insana ait olduğu öne sürülen kemik ve kafatası bulundu. Toplanan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildi.

Daha önce Hakkari Merkez Jandarma Karakolu olarak hizmet veren binanın harfiyatının kaldırılması sırasında kemik ve kafatası bulunması üzerine firma çalışmalarını yarıda bıraktı.

Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede yapılan incelemenin ardından bulunan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (radikal.com.tr)