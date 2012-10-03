T24 LogoT24 Logo
Gündem

Valilik inşaatında insan kemikleri bulundu

Hakkari'de yeni yapılacak Valilik binası inşaat alanında yapılan kazılar sırasında insan kemikleri bulundu

03 Ekim 2012 12:16

Hakkari'de daha önceden jandarma karakolu olarak hizmet veren binanın harfiyatının kaldırılması sırasında yapılan kazılarda insana ait olduğu öne sürülen kemik ve kafatası bulundu. Toplanan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildi.

Daha önce Hakkari Merkez Jandarma Karakolu olarak hizmet veren binanın harfiyatının kaldırılması sırasında kemik ve kafatası bulunması üzerine firma çalışmalarını yarıda bıraktı.

Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede yapılan incelemenin ardından bulunan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (radikal.com.tr)

ETİKETLER

hakkarivalilikkemikbulunduinşaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24