Valilik girişine emekli olan Vali için ‘Adem Baba’ diye yazdılar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Adem Saçan\'ı uğurlayama gelenler, Valilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vallik önündeki duyuru ekranına, \"Çorum’a yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz Adem Baba” yazıldı.

Çorum Valiliği personeli ve vatandaşlar tarafından “Adem Baba” olarak nitelendirilen, meslekte 41. yılını tamamlayan Vali Yardımcısı Adem Saçan, emekliye ayrıldı. Son mesaisini yapan Saçan için bugün Çorum Valiliği önünde vedalaşma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Valilik personeli ve muhtarlar katıldı.

Valilik önünde yaklaşık 200 metrelik kuyruk oluşturanlarla tek tek tokalaşan Vali Yardımcısı Adem Saçan, duygulu anlar yaşadı. Törende AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan bir konuşma yaptı. Saçan’ın Çorum için çok çalıştığını, büyük gayretler sarf ettiğini dile getiren Ceylan, “Sayın valimizle gerçekten abi kardeş ilişkisi içerisindeydik. Çorum’a büyük hizmetler etti. Çorum’da takdire şayan hizmetlere imza attı. Böyle bir uğurlama töreni herkese nasip olmayacak bir şeydir. Adem bey söylediklerimizi fazlasıyla hak ediyor. Devleti çok iyi tanımasıyla, bilmesiyle her işi yapabiliyordu. Kendisine Çorum’a verdiği emekler nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan Valilik girişinde bulunan duyuru ekranında yazan yazı da dikkat çekti. Valilik personelinin \'Saçan\' sevgisini dile getirildiği yazıda, “Çorum’a yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz Adem Baba” ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI