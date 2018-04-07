Valilik, Furkan Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere sahip çıktı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na bağlı yurtların mühürlenmesinin ardından, öğrencilerin mağdur olmamaları için talep halinde devlet yurtlarına yerleştirileceğini açıkladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla, aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, yapılan aramalarda ele geçirilen bildiride, vakıf tarafından izinsiz olarak hizmet verilen yurtların öğrenci evi gibi gösterilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, izin alınmadan yurt hizmeti verilen Seyhan ilçesindeki 5, Çukurova ilçesindeki 1 çok katlı binaya gelip, öğrencilerin çıkmasını istedi. Binalar boşaltıldıktan sonra kapılar, zabıta ekiplerince mühürlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Furkan Eğitim Vakfı’nın yurtlarında kalan öğrencilerin büyük bir kısmının ailelerinin Adana’da ikamet ettiği bildirildi. Kent dışından gelen öğrencilerin mağdur edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, \"Bu yurtlarda barınan ve aileleri ilimizde ikamet etmeyen öğrencilerin mağdur olmamaları için talep etmeleri halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen yurtlara yerleştirilecektir\" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son 3 yılda yapılan denetimlerde kaçak eğitim faaliyeti veren 281 yer ile kaçak barınma faaliyeti gösteren 8 yurt olmak üzere 289 kaçak kurumun kapatıldığı da belirtildi.



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