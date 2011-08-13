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Valilik: DTK diye dernek veya STK bulunamadı DİYARBAKIR (A.A)

13 Ağustos 2011 14:50

-Valilik: DTK diye dernek veya STK bulunamadı DİYARBAKIR (A.A) - 13.08.2011 - Diyarbakır Valiliği, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkında bilgi isteyen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ''Böyle bir kuruluş veya dernek bulunmamaktadır'' diye cevap verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ''Demokratik Özerklik'' kararını açıklayan DTK ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.  Savcılığın bir süre önce, ''DTK'nın yasal bir yapısının olup olmadığı ve yönetiminde kimlerin yer aldığı'' yönündeki sorularını içeren yazısına, Diyarbakır Valiliği cevap gönderdi. Valiliğin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'na gönderdiği yazıda, ''Dernekler Müdürlüğü kayıtlarında böyle bir dernek veya sivil toplum kuruluşu bulunmamaktadır'' denildi. -BDP'den cevap bekleniyor- Savcılık, yürütülen soruşturmayla ilgili olarak BDP Genel Merkezi'ne de ''BDP bünyesinde DTK diye bir yapı var mı? Var ise yöneticileri kimlerdir?'' diye sordu. Savcılığın söz konusu yazısına, BDP'den cevap gönderilmediği öğrenildi. BDP'den de olumsuz bir cevap gelmesi halinde savcılığın, söz konusu açıklamalarla ilgili olarak DTK'nın kamuoyunca bilinen yöneticilerinin ifadelerine başvuracağı bildirildi. BDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda, 14 Temmuz 2011 tarihinde BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK Genel Başkanı ve bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, DTK Genel Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk, BDP'li milletvekilleri ve Belediye Başkanlarının katılımıyla yapılan toplantının ardından ''Demokratik Özerklik'' kararı açıklanmıştı. Savcılık, söz konusu karar üzerine soruşturma başlatarak, ''Demokratik Özerklik'' metnini incelemeye almıştı.

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