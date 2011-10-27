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Spor

Valilik: Derbi için taraftara yasak yok

İstanbul Valiliği, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına alınacak seyirci konusunda herhangi yasaklayıcı bir karar alınmadığını açıkladı.

27 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul Valiliği, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına alınacak seyirci konusunda herhangi yasaklayıcı bir karar alınmadığını açıkladı.



İstanbul Valiliği, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı konusunda yazılı bir açıklama yaptı.


Valilik açıklamasında şöyle denildi:


"Spor Toto Süper Ligi futbol müsabakasında bugün yapılacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe spor karşılaşmasında alınacak güvenlik önlemleri ile ilgili toplantıda kulüplerin stada getirecekleri seyirci konusunda herhangi bir yasaklayıcı karar alınmamıştır.


Buna rağmen bazı basın yayın organlarında söz konusu karşılaşmaya Fenerbahçe seyircisinin alınmayacağı şeklinde kamu oyunu yanıltıcı, asılsız haberler üzerine bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur."

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