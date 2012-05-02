Galatasaraylılar Taksim'e yürüyünce, Demiören AVM kepenklerini kapattı!

Türkiye Futbol Federasyon'unun şike kararını protesto eden taraftarlar Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Öte yandan İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Demirören AVM'nin kapıları ve tüm klepenkleri kapatılması dikkat çekti

Emniyet güçleri, taraftarların yürüyüşü sırasında İstiklal Caddesi'nde Demirören'e ait alışveriş merkezinin önünde önlemler aldı. Yürüyüş sırasında alışveriş merkezinin kepenkleri indirilirken, bir grup emniyet görevlisi ve 2 toplumsal müdahale aracı da merkezin önünde bekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, Taksim Meydanı'na geldiklerinde bir süre oturup protestolarını sürdürdü. Bu sırada UltrAslan Genel Koordinatörü Oğuz Altay, basın açıklamasını okudu.

Altay, bazı nedenlerden dolayı yürüyüşlerini yasallaştıramadıklarını ifade ederek, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 6 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları maç öncesinde gerekli izinleri alarak tekrar bir yürüyüş düzenleyeceklerini dile getirdi.

Oğuz Altay, Galatasaray'ın şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmanın içine çekildiğini iddia ederek, ''Biz Galatasaray'ın bu sürecin içinde olmadığını bildiğimiz için ortamı daha da gerginleştirmek istemedik. Ama Galatasaray sahipsiz değil. Bunun bilinmesini istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nu yöneten başkan daha önceki spor hayatında başarısız olduktan sonra gözünü Türkiye Futbol Federasyonu'na çevirdi. Yeni hedefi bu. Ancak bilinmesini istiyoruz ki sonuna kadar takipçisi olacağız'' dedi.

Altay, yürüyüşlerinin eş zamanlı 23 ilde ve 13 ülkede yapıldığını ifade ederek, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve UEFA'nın İsviçre'deki merkezine protesto amaçlı siyah çelenk bırakıldığını dile getirdi.

Bazı Trabzonsporlular da katıldı

Bu arada, Galatasaraylı taraftarların yürüyüşüne Trabzonsporlu bazı taraftarların katılması da dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda bir süre daha slogan attılar, daha sonra buradan ayrıldılar.

Valilik izin vermemişti

Galatasaraylı taraftar sitelerinden yapılan çağrıya rağmen kendilerine resmi bir başvuru olmadığını vurgulayan valilik, "Yapılan çağrının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanuna aykırı olduğu ve kamu düzenini sarsıcı bir nitelik taşıması nedeniyle söz konusu yürüyüşe, Emniyet güçlerimizce izin verilmeyecektir. Galatasaray Kulübümüzün değerli taraftarlarının yasal olmayan bu çağrıya katılmamalarını ve kanuna aykırı olan bu eyleme itibar etmemeleri uygun olacaktır." açıklamasında bulunmuştu.