Valilik binası inşaatında kavga: 1 ölü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da sıvacı 41 yaşındaki Aytaç Toplayıcı, valilik binasının inşaatında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Valilik binası inşaatında çalışan sıva ustası Aytaç Toplayıcı ile kimliği belirsiz kişi, inşaat sahasında bulunan konteynerde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen kimliği belirsiz kişi, Toplayıcı\'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyup konteynere girenler Aytaç Toplayıcı\'yı kanlar içeresinde bulunca, sağlık görevlilerine haber verdi. Aytaç Toplayıcı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Aytaç Toplayıcı, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Toplayıcı\'nın cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI