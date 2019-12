-Valilik "Gemlik Yürüyüşü"ne izin vermedi BURSA (A.A) - 07.10.2011 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, 9 Ekim Pazar günü ''Büyük Gemlik Yürüyüşü'' adı altında düzenleneceği bildirilen yürüyüşle ilgili olarak, ''2911 Sayılı Kanun'un 17. maddesi gereğince yürüyüş günü olan 9 Ekim 2011 tarihi itibarıyla yürüyüş gününden bir gün öncesi ve bir gün sonrasını içine alacak şekilde, ilimiz ve ilçelerinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü ve buna ilişkin her türlü faaliyetler valiliğimizce yasaklanmıştır'' dedi. Harput, Bursa Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, bir süreden beri basında ve çeşitli haber kaynaklarında 9 Ekim 2011 tarihinde ''Büyük Gemlik Yürüyüşü'' adı altında, bir hareketin olacağının ifade edildiğini hatırlattı. Bahsedilen yürüyüşle alakalı Valililiğe bugüne kadar resmi olarak yazılı bir bildirimde bulunulmadığını vurgulayan Harput, şöyle konuştu: ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve yönetmelikleri gereği, bu kabil organizasyonlarda 7 kişilik bir tertip komitesi oluşturulur, komite, yürüyüş ya da toplantının sorumluluğunu, yönetimini üstlenir. Kanunsuz bir harekete karşı, bu tertip komitesi sorumludur ve devletin güvenlik kuvvetleriyle, kanunsuzluklara karşı işbirliği içinde çalışırlar. Yasaların öngördüğü madde budur. Bu manada, böyle bir tertip komitesiyle Valiliğimize başvuru yapılmamış, ancak bugün öğleye doğru birkaç partili yöneticinin böyle bir düşüncelerini Valiliğimize sözlü olarak bildirdiklerini ifade etmişler ve kendilerine de böyle bir tertip komitesinin hazırlanarak, bunun, heyetin isimleriyle beraber bildirilmesi istenmiştir.'' Vali Harput, böyle bir tertip komitesinin oluşturularak bildirilmesi keyfiyetinin, toplantı ve gösteri yürüyüşünden 48 saat önceden gerçekleşmiş olması gerektiğini belirterek, ''Şu an itibarıyla bugün cuma ve 1.5 gün var. Ancak, valiliğimize bu manada herhangi bir tertip komitesiyle bir bildirimde bulunmamakla beraber, valiliğimiz basından ve özellikle terör örgütünün yayın organlarından sürekli vurgulanan açıklamalardan da anlaşıldığı kadarıyla bu yürüyüşün hedefi ve maksadı bellidir. Bunu herkes bilmektedir'' dedi. -'Vahim sonuçlara da yol açabilecektir''- Benzer bir yürüyüşe, 2005 yılı içerisinde de teşebbüs edildiğini ve çok vahim olayların yaşandığını hatırlatan Harput, şunları söyledi: ''Son günlerde ülkemizde yaşanan şehit cenazeleriyle ilimiz, ilçeleriyle beraber, son derece üzüntülü ve gergin bir atmosfere girmiştir. Böylesine bir yürüyüş için ilimizde karşıt grupların da başta İnegöl olmak üzere, Gemlik ilçemiz ve ilimizin her tarafında büyük bir tepki içerisinde olduklarını ve karşı yürüyüş ve eylemler için hazırlık halinde bulunduklarını Valiliğimize yine değişik beyanlarla iletmişlerdir. Gördüğünüz gibi bir taraftan ilimize yönelik dışarıdan böyle bir yürüyüş teşebbüsü, maksadı ve amacı belli olan, bir taraftan da ilimiz ve ilçelerinde, başta İnegöl, Gemlik ve merkez olmak üzere buna karşı bir yürüyüş ve miting teşebbüsleri, herkes tarafından bilinmekte ve tansiyonu ve gerginliği sürekli artırmakta ve tırmandırmaktadır. Böyle bir yürüyüş, hiçbir soruna çare getirmeyeceği gibi çok vahim sonuçlara da yol açabilecektir.'' -''Olmayacak böyle bir şey''- Harput, bir soru üzerine Bursa'daki bu yasaklama kararının bütün illere duyurulduğunu belirterek, Bursa bölgesine yönelik, her türlü maksatlı yürüyüş faaliyetlerinin diğer iller tarafından da değerlendirileceğini ve gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Bursa kent merkezine bütün giriş noktalarında gerek yetkili sivil kamu görevlileri gerekse güvenlik görevlilerinin kararı bu gruplara tebliğ edeceğini anlatan Harput, herkesten kanunlara riayet etmelerinin isteneceğini belirtti. Şahabettin Harput, bir gazetecinin ''yasak kararı ve önlemlere rağmen, yürüyüşün gerçekleşmesi halinde ne yapılacağı'' yönündeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Olmayacak böyle bir şey, böyle bir şey olmayacak tabii. Güvenlik birimlerimiz, gerek Jandarmamız gerek polisimiz, gerek Sahil Güvenliğimiz, olayın tabii deniz boyutu da var, gerek şehir içlerinde, ilçelerimiz dahil, gerekse ilimizin giriş noktalarında alınması gereken önlemler neyse bunları aldılar. Maksadımız bir huzursuzluk olmadan, hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan, ilimizin o huzur ve güven imajı zedelenmeden ve ülkemizin kalkınmasında lokomotif il olan Bursamızda bir müessif olaya fırsat vermeden, vatandaşlarımızın kendi menfaatleri için aldığımız bu karara uymalarını sağlamaktır. Ben kendilerinden özellikle bunu bekliyor ve rica ediyorum.''