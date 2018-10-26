Valilere genelge: Düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasını engelleyin

İçişleri Bakanlığı, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi.

Valilikler, düğün ve nişan gibi törenler öncesinde, silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alacak.

akanlığın gönderdiği genelgede alınması istenen önlemler şu şekilde sıralandı:

— Düğün, nișan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateș açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

-Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 'Mutluluğa Kurșun Sıkma Geleceği Karartma' yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak.

— Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek.

İçişleri Bakanlığı ayrıca ülke genelinde düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasını engellemek, konu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla valiliklere genel emir çıkarma talimatı verdi.