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Valilere 'FETÖ' soruşturmasında yetkisizlik kararı

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın dosyası ise ayrıldı

19 Aralık 2016 18:34

Darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmada eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 11 valinin dosyası için savcılık yetkisizlik kararı verdi. Valilerin dosyası Ankaraya gönderilirken eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın dosyası ise ayrıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da arasında olduğu 11 valinin dosyası Ankara’ya gönderildi. Valiler hakkındaki soruşturma artık tek elden Ankara’da yürütülecek. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın dosyası ise Ankara’ya gönderilmedi.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan ve kısa süre önce tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın dosyası ise “İçişleri Bakanlığı’nın şikayeti olmadığı” gerekçesiyle ayrıldı. Çapkın hakkındaki soruşturma İstanbul’da devam edecek. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte valiler Yusuf Yavaşcan, Abdulkadir Demir, Fatih Şahin, Necmettin Kallan, Nurullah Çakır, Ahmet Aydı, İbrahim Özçimen, Vali Yardımcısı Haluk Nadir ile kaymakamlar Erdal Çakır, Feyzullah Özcan ve Bilal Kurubal çıkarıldıkları mahkeme tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul savcılığı ‘yetkisizlik’ verdi

Soruşturma dosyasını inceleyen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı dosya üzerinde yetkisizlik kararı verdi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan valilerin FETÖ örgütü ile irtibatlarının tek elden Ankara tarafından yürütülmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı’nın da şikayetçi olduğu valiler hakkındaki soruşturmayı artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Mutlu ve diğerleri hakkında iddianame Ankara’da hazırlanacak.

Çapkın hakkındaki soruşturma istanbul’da

Ancak aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve bir süre önce tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın dosyası Ankara’ya gönderilmedi. Çapkın hakkında İçişleri Bakanlığı’nın bir şikayeti olmadığına dikkat çeken savcılık, Çapkın’ın emekli olmasını da gerekçe göstererek dosyayı ayırdı. Çapkın hakkındaki soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

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