Valilere asker çağırma yetkisi veren protokol

28 Şubat döneminde yürürlüğe konulan ve 2010’da hükümetin devrilmesine zemin hazırladığı gerekçesiyle yürürlükten kaldırılan Emniyet Asayiş Yardım Protokolü’nün (EMASYA) bir benzerinin Nisan ayında düzenlendiği ortaya çıktı.

Milliyet’ten Tolga Şardan’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan protokol, 14 maddeden oluşuyor ve valinin yazılı veya sözlü talimatı üzerine askeri birliklerin toplumsal olaylara müdahalede kullanılmasını öngörüyor. Jandarma birlikleri, valilerin “daimi kuvveti” sayılarak protokole dahil edilmedi.

18 Nisan’da imzalandı



Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D maddesinde yeni düzenleme yaptı. Geçen Nisan’da tamamlanan düzenleme, İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan protokolle uygulamaya konuldu. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Erdal Öztürk’ün 18 Nisan’da imzaladığı yeni protokol ilgili kurumlara gönderildi.

Milliyet’in ulaştığı protokol, 14 maddeden oluşuyor. Protokolün yasal dayanağını 5442 sayılı İl İdaresi Yasası ile 5 Mart 2012 tarihli, 2012/2930 sayılı Bakanlar Kurulu kararı oluşturdu.



Protokolün amacı şöyle açıklandı: “Bir veya birden fazla ilde çıkan veya çıkabilecek ya da bir ilde çıkarak komşu illere sirayet eden veya etmesi muhtemel her türlü toplumsal olay ile terör olaylarında il valilerinin askeri birlik komutanlıklarından yardım talep etmesi üzerine, aynı veya farklı askeri birlik komutanlıklarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırılması ile emir komuta ilişkilerinin usul ve esaslarını belirlemektir.”



Valiler talepte bulunacak



Protokole göre, valiler, askeri birlikten olaylara müdahale için gereken yardım talebini yazılı yapacak. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda sözlü yapılacak olan yardım talebi 24 saat içinde yazılı hale getirilip ilgili askeri birliğe gönderilecek. Askeri birliğin görevde kalış süresi askeri birlik komutanının görüşü alınarak vali tarafından belirlenecek.



Bakan görevlendirecek



İçişleri Bakanı, bir veya birden çok ilde çıkan olayları kontrol, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve diğer hususların uygulanması için bir valiyi geçici olarak görevlendirecek.

Askeri birliklerin yetkileri ne olacak?