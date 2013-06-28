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Valilere asker çağırma yetkisi veren protokol

Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolde toplumsal olaylara müdahalede valinin talimatıyla askerin görevlendirilmesi düzenleniyor

28 Haziran 2013 14:16

28 Şubat döneminde yürürlüğe konulan ve 2010’da hükümetin devrilmesine zemin hazırladığı gerekçesiyle yürürlükten kaldırılan Emniyet Asayiş Yardım Protokolü’nün (EMASYA)  bir benzerinin Nisan ayında düzenlendiği ortaya çıktı.

Milliyet’ten Tolga Şardan’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan protokol, 14 maddeden oluşuyor ve valinin yazılı veya sözlü talimatı üzerine askeri birliklerin toplumsal olaylara müdahalede kullanılmasını öngörüyor. Jandarma birlikleri, valilerin “daimi kuvveti” sayılarak protokole dahil edilmedi.

 

18 Nisan’da imzalandı


Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D maddesinde yeni düzenleme yaptı. Geçen Nisan’da tamamlanan düzenleme, İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan protokolle uygulamaya konuldu. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Erdal Öztürk’ün 18 Nisan’da imzaladığı yeni protokol ilgili kurumlara gönderildi.

Milliyet’in ulaştığı protokol, 14 maddeden oluşuyor. Protokolün yasal dayanağını 5442 sayılı İl İdaresi Yasası ile 5 Mart 2012 tarihli, 2012/2930 sayılı Bakanlar Kurulu kararı oluşturdu.

Protokolün amacı şöyle açıklandı: “Bir veya birden fazla ilde çıkan veya çıkabilecek ya da bir ilde çıkarak komşu illere sirayet eden veya etmesi muhtemel her türlü toplumsal olay ile terör olaylarında il valilerinin askeri birlik komutanlıklarından yardım talep etmesi üzerine, aynı veya farklı askeri birlik komutanlıklarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırılması ile emir komuta ilişkilerinin usul ve esaslarını belirlemektir.”
 

Valiler talepte bulunacak
 

Protokole göre, valiler, askeri birlikten olaylara müdahale için gereken yardım talebini yazılı yapacak. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda sözlü yapılacak olan yardım talebi 24 saat içinde yazılı hale getirilip ilgili askeri birliğe gönderilecek. Askeri birliğin görevde kalış süresi askeri birlik komutanının görüşü alınarak vali tarafından belirlenecek.
 

Bakan görevlendirecek
 

İçişleri Bakanı, bir veya birden çok ilde çıkan olayları kontrol, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve diğer hususların uygulanması için bir valiyi geçici olarak görevlendirecek.

 

Askeri birliklerin yetkileri ne olacak?

 

  • Valinin isteği üzerine olayları önlemek veya müdahale etmek amacıyla gelen askeri kuvvetin müstakilen görevlendirilmesi durumunda, verilen görev askeri kuvvet tarafından kendi komutanının sorumluluğu altında onun emir ve talimatlarına göre yürütecek.
  • Genel kolluk kuvvetleri ile yardıma gelen askeri kuvvet arasında işbirliği ve koordinasyon, yardıma gelen askeri birliğin komutanının da görüşü alınarak vali tarafından sağlanır. Askeri birliğin belirli görevleri genel kolluk kuvvetleri ile birlikte yapması halinde komuta, sevk ve idare askeri birliklerin en kıdemli komutanınca üstlenilecek.

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