Vali'den yağmursuzluk duası çağrısı

Sinop Valisi Hasan İpek, Dikmen ilçesinde kurulan konkasör tesisinin açılış töreninde konuştu. Kentte yürütülen asfaltlama çalışmalarına işaret ederek ""Asfalt yapmamız için yağmur yağmaması lazım. Güz günü geçtikten, tarladaki buğdaylar olduktan sonra hocalarımızı yağmursuzluk duasına çağırıyorum" dedi.

Açılışta Vali İpek, Dikmen'in köy yollarındaki sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik adım attıklarını söyledi.

İlçeye asfalt malzemesi uzak bir mevkiden geldiği için işlerin ağır yürüdüğüne dikkati çeken İpek, "Ödenek sıkıntımızı Sayın Başbakanımız ve İçişleri Bakanımızın destekleriyle çözdük. Konkasör tesisimizi açarak ilçeye daha hızlı hizmet getirilmesini sağladık" diye konuştu.

"Asfalt yapmamız için yağmur yağmaması lazım"

İpek, Karadeniz Bölgesi'nde özellikle ağustos ve eylül aylarında sık sık yağmur yağdığını anımsatarak, din adamlarından bununla ilgili bir talepte bulunmak istediğini dile getirdi.



Sonbahar mevsiminde az yağış yaşanması için hocalardan yağmursuzluk duası yapmalarını isteyen İpek, şöyle konuştu:



"Ben hocalardan bir dua isteyeceğim. Her sene yağmur duasına çıkıyoruz ama bizim asfalt yapmamız için yağmur yağmaması lazım. Güz günü geçtikten, tarladaki buğdaylar olduktan sonra hocalarımızı yağmursuzluk duasına çağırıyorum. Dikmen de bunun öncüsü olacak. İnşallah yağmur bu sene bizi rahatsız etmez, böylece hem planlanan programımızı hem de ek programlarımızı yapabiliriz." ifadelerini kullandı.