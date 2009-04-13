Validen üniversiteye Atatürk fırçası

Atatürk konulu panele katılımın az olmasına Isparta Valisi tepki gösterdi. Vali Ali Haydar 'Arabesk sanatçısı veya nota bilgisinden yoksun süslü bir karga çıkmış olsaydı salon hınca hınç dolardı' dedi





Isparta Valisi Ali Haydar Öner, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) düzenlenen ‘Atatürk’e göre Cumhuriyet, Türk Dili ve Hukuk’ konulu panele katılımın az olmasına tepki gösterdi. Vali Öner, “Şarkıcı adı altında ses ve nota bilgisinden yoksun süslü bir karga çıkmış olsa, izdiham yaşanırdı” dedi.



Isparta Valiliği ile SDÜ Rektörlüğü'nün birlikte düzenlediği ‘Atatürk’e göre Cumhuriyet, Türk Dili ve Hukuk’ konulu panel, SDÜ Kültür Merkezi'nde yapıldı. Panele Isparta Valisi Ali Haydar Öner, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof.Dr. Sadık Tural, SDÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Vecihi Kırdemir, Emekli Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Gazi Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sedat Işık, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Bayram Kodaman, vali yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri öğrenciler ve davetliler katıldı.



Panele ilginin az olduğunu gören Isparta Valisi Ali Haydar Öner, Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün önemini anlattı. Vali Öner, “İnanıyorum ki Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bugün biz Ortadoğu'nun, belli imajı olan, karanlıktan kurtulamayan, çağ dışı tartışmalar içerisinde bocalayan bir ülke ve ulusu durumunda kalırdık” dedi.



Süslü karga gelse...



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e hak ettiği değeri vermemenin insafsızlık olacağına vurgu yapan Vali Öner, şunları kaydetti:



“Burada bir arabesk sanatçısı organizasyonu olsaydı, bu salon hınca hınç dolar ve kendisine jilet atanlardan geçilmezdi. Veya şarkıcı adı altında ses ve nota bilgisinden yoksun süslü bir karga çıkmış olsaydı salon da izdihamlar yaşanırdı. Özgürlük ve bağımsızlığımızı sağlayan Atatürk’e karşı vefasızlık edersek mevkimiz rütbemiz ne olursa olsun hepsi boş demektir. İlgisizlik, kayıtsızlık, gaflet ve delalet hepsi peş peşe düşünülmesi gerekir. Bugün burada özgürce üniversitemizde okuyabiliyorsak onun sayesindedir. Özgür ve bağımsız bir şekilde bulunuyorsak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde olmaktadır. Onun için onu bir an bile unutmamalıyız.”

Konuşmanın ardından panele geçildi. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof.Dr. Sadık Tural yönetimindeki panelde bilim adamları Atatürk'ü anlattı. (dha)



