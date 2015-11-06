Vali’den kitap okumayan gence: Kafan bitmiş senin, kafan kopsun, kafa mı kalmış sende!

Farklı fikirlere sahip yazarların kitaplarını okumanın insanın kişisel birikimine katkılarını anlatan Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, "20-30'a yakın genci karşıma aldım, mülakat yapıyordum. 'Neler okuyorsunuz?' diye sorduğumda biri bana aynen şunu dedi: 'Kafam karışmasın diye okumuyorum' Kafan bitmiş senin, kafan kopsun, kafa mı kalmış sende zaten" dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesinin 2015-2016 akademik yılı açılış töreninde konuşan Vali Ahmet Altıparmak, öğrencilere öğütlerde bulundu. Özellikle onlardan derslerine çalışmayı ve mutlaka kayak öğrenmelerini isteyen Vali Alpırmak şöyle konuştu:

"Sadi'nin çok güzel bir sözü var. 'İddialı geldin bu yüzden boş gidiyorsun. Öğrenmekse muradın boş gel ki keseni doldur.' Evet, buraya kesenizi doldurmak için geliyorsunuz. Onun içinde iddiaya gerek yok. En büyük iddianız hocalardan ne kadar fazla alabilirsiniz ne kadar etrafımızdan yararlanabiliriz. Zira sizler de biliyorsunuz ki öğrenmenin herhangi bir yaşı yok. Öğrenmeyi bırakan bir kişi yirmisinde de olsa yetmişinde de olsa yaşlıdır. Herhalde hiçbiriniz erken yaşlanmayı istemez. Bu hususta özellikle sizi suçlayan 'Çok çalışıyorsun, ineksin' diyen yani sizin tabirinizle, lütfen onlardan uzak durun. Erkenden onları uzaklaştırın etrafınızdan, biz de o günler yaşadık. O bizi suçlayan arkadaşların yaptıkları en büyük şey bizi uykuya ya da derse gönderdikleri kütüphane köşelerinde sabahlamaktı. Kendileri o işi yaptıkları için sizi suçluyorlardı.

"Hangi Batı'yı okuyup Batı'yı sosyal demokrat yüzüyle göremiyorsak, yanlışımız var"

Lütfen Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan hususlardan bir tanesi ortak yaşama kültürü noktasında çok hassas olmamız lazım. Hakkı biraz da karşı tarafın fikrinde aramayı bilmemiz lazım. 30 kadar genci karşıma aldım, mülakat yapıyordum. 'Neler okuyorsunuz?' diye sorduğumda biri bana aynen şunu dedi, 'Kafam karışmasın diye okumuyorum.' Kafan bitmiş senin, kafan kopsun, kafa mı kalmış sende zaten. Muhafazakârsa kendine göre okuyor, sosyal demokratsa kendine göre okuyor. Batı konusunda kim okumanızı gerekir desem birçok yazar söylenebilir ama Atilla İlhan'ın özellikle 'Hangi Batı' kitabını okuyup da batıyı bir sosyal demokrat yüzüyle göremiyorsak, batı hayranıdır diye suçladığımız insanları gözümüzle göremiyorsak burada bir yanlışımız var demektir.

"Siyasal bir kitap okudum, Marksist bir yazarın kitabı dünyam değişti"

Ben siyasala başladım, bizler de tek taraflı okuyarak geldik toplum maalesef böyle. Siyasal bir kitap okudum Marksist bir yazarın kitabı dünyam değişti. Bize farklı anlatılan o milli tarih demek ki akademik dünyada son derece cesur insanların gözünde farklı anlatılabiliyormuş. Bu bende ne değişiklik yaptı? Genel çizgimden saptım mı? Hayır. Ama zenginleştirdim. O insanlara da saygı duymayı öğrendim."