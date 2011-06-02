-VALİDEN KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU BİTLİS (A.A) - 02.06.2011 - Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, "AK Parti'ye oy istediği" iddiasını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi ile bu haber üzerine kendisiyle ilgili miting meydanlarında yaptığı konuşmalardan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Vali Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'ye oy istediği iddiasıyla ismini miting meydanlarında ve televizyon kanallarında zikretmesini doğru bulmadığını ifade etti. Bu konuda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'i aradığını ve iyi niyetle konunun yalan olduğunu kendisine izah ettiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde ilimizde bir olay yaşandı. Bu olayla ilgili ilimizden yayın yapan bir internet sitesi olayın gerçek yüzünü açıkladı. Olayın yaşandığı yerde herhangi bir esnafın da bunu doğrulamadığını beyan etti. Ayrıca Cumhuriyet gazetesinde yer alan 'AKP'ye oy isteyen valiye tepki' başlıklı haberin yalan olduğunu kamuoyuna 2 kez duyurdum. Bu olayla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'i arayarak, iyi niyetle konunun yalan olduğunu kendisine izah ettim. Öte yandan ilimizde yayımlanan Doğru Haber Gazetesi'nde CHP Bitlis milletvekili adayları da kamuoyuna yaptıkları duyuruyla haberi yalanladı. Bütün bunlara rağmen Kılıçdaroğlu'nun, bir valiyi meydanlarda bu şekilde itham etmesini doğru bulmuyorum. Yalan haber üzerinden yapılan bu tür beyanlar bizi üzmekte. AK Parti'ye oy istediğim iddiasıyla meydanlarda ve televizyon kanallarında yapılan konuşmalardan dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yaptığı yalan haber nedeniyle Cumhuriyet gazetesi hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundum." Cumhuriyet gazetesine tekzip metni gönderdiğini ancak bu metnin bugüne kadar yayımlanmadığını ifade eden Yılmaz, hiçbir siyasi faaliyetin içinde olmadığını kaydetti. İddiaya karşı meydanlarda ve mitinglerde cevap verme hakkı ve yetkisinin olmadığını da dile getiren Yılmaz, "Tamamen yalan haber üzerinden bizimle ilgili yapılan bu beyanları doğru bulmuyorum. Meydanlarda bu şekilde gündeme getirilmememiz gerekiyor. Kısacası 'yeter' diyorum. Siyasi çekişmelerin içine sürüklenmemiz doğru değil" dedi.