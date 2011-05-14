-VALİDEN ATEŞLİ SİLAH İDDİALARINA YALANLAMA DENİZLİ (A.A) - 13.05.2011 - Denizli'de 3 yaşındaki bir çocuk, AK Parti'nin mitinginin ardından henüz belirlenemeyen cisimle başından yaralandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özay Gönlüm Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmanın ardından dağılmaya başlayan kalabalık arasında anne ve babasıyla birlikte yürüyen Bayram Yahya Soysal (3), henüz belirlenemeyen ve başına isabet eden bir cisimle yaralandı. Hafif yaralanan minik çocuk, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizli Valisi Yavuz Erkmen, tedavi altındaki çocuğu ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın silahla yaralama olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erkmen, şöyle konuştu: ''Doktor arkadaşlar, çocuğun kafasında kesik dediğimiz bir çizginin olduğunu, ateşli silaha benzemediğini söylediler. Babası ve annesinin ilk ifadesinde de sesin bir silah sesi olmadığını ifade ediyorlar. Mitingden dağılırken olay oluyor. Kalabalık içerisinde değişik bir olay olmuş olabilir. Şemsiye gelmiş olabilir, çocuklar oynarken maytap olabilir ama bunun kesinliklikle ateşli silah ile ilgili olmadığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Hastanede çocuğumuzu ziyaret ettik. Gayet sağlıklı olan çocuğumuzu eve gönderecekler.'' Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Canural da ''Yaralama kesinlikle silahla değil. Olaydan sonra hastanemize getirilen çocuğun başına dikiş atıldı. Çocuk hastanede müşahede altında tutuluyor. Sağlık durumu iyi'' dedi.