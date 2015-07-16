Validebağ'daki tartışmalı Koru Camii açılıyor!

Yapımı ve planları tartışmalara neden olan Üsküdar Validebağ Korusu'nun bitişiğindeki arsada yapımı tamamlanan Koru Camisi, yarın cuma namazıyla ibadete açılacak.

Koru Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Bilal Kaçarlı, cami yapımı esnasında bir kesimin olayı farklı yönlere çekmek istediğini ifade etti. Kaçarlı, iddia edildiği gibi cami alanında herhangi bir ağacın olmadığını, alanın öncesinde otopark olarak kullanıldığını öne sürdü.

Derneğin, mahalle sakinlerinin cami ihtiyacı sebebiyle geçen yıl kurulduğunu söyleyen Kaçarlı, resmi başvuruların ardından Koru Camisi'nin 9 ayda tamamlanarak ibadete hazır hale getirildiğini söyledi.

Cami için bir imamın görevlendirildiğini belirten Kaçarlı, "Camimiz 200 metrekare alan üzerine oturtuldu. Camide 350'si bay, 150'si de bayan olmak üzere yaklaşık 500 kişi ibadet yapabilecek. Dış mekanla birlikte 700-800 kişi ibadet edebilecek. Camimizde bir sohbet evi, bir de imam lojmanı bulunmaktadır" bilgisini verdi.

'Dünyanın hiçbir yerinde halk ibadethane yapımına tepki göstermez'

Kaçarlı, "Cami, herhangi bir kişinin üzerine tapulanmış bir yer değil, Türkiye'de hatta dünyada yaşayan herkesin ortak kullanım alanı, ibadethanesidir. Dünyanın hiçbir yerinde ibadethane yapımına halk tepki göstermez. Bizim halkımız da tepki göstermedi. Bu muhitte oturanlar değil ama dışarıdan gelenler olayı başka mecralara çekmeye çalıştılar. 'Caminin hemen bitişiğindeki Validebağ Korusu'nda ağaçlar kesiliyor' diye olay farklı bir yere çekilmek istendi. Zamanla bunun böyle olmadığı daha netlik kazanmış oldu" diye konuştu.

Bayram namazını, yapımı tamamlanan Koru Camisi'nde kılacaklarını aktaran Kaçarlı, caminin resmi açılışının yarın cuma namazıyla yapılacağını kaydederek, "Açılışa herkes davetlidir. Hem devlet erkanını hem de milletimizi bekliyoruz" dedi.