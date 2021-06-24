Validebağ Gönüllüleri eyleme devam ediyor; "Validebağ korudur, koru kalacak"

İstanbul Üsküdar'oda bulunan Validebağ Korusu’na yapılmak istenen projeye karşı mahalle sakinleri ve çevreciler tarafından başlatılan nöbet dördüncü gününde devam ediyor. Validebağ Gönüllüleri üyesi Arif Belgin, "Şimdi korunun dörtte üçü kendilerine tahsis edilince, birden bire çöp toplama merakı çıktı. Bunu, koruya adım atıp aslında başka şeyler yapmanın bir gerekçesi olarak kullandıklarını düşünüyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 21 Haziran Pazartesi günü Üsküdar Validebağ Korusu'nda başlayacağını açıkladığı rehabilitasyon ve düzenleme projesine karşı semt sakinleri 21 Haziran sabahı nöbet eylemi başlattı. Otların biçileceği ve koruya polisin gireceği duyumu üzerine Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri'nin çağrısıyla, vatandaşlar nöbetin 4'üncü gününde koruda bir araya geldi. “Validebağ korudur, koru kalacak” sloganı atan mahalleliye CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de destek verdi.

Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri, proje ile korunun imara ve ranta açılmak istendiğini savunarak, nöbet eyleminin rehabilitasyon ihalesi iptal edilene kadar devam edeceğini yineledi. Validebağ Gönüllüleri üyesi ve semt sakini Arif Belgin, koruda yaşananları Sözcü'ye anlattı.

"Nöbetimiz sonuna kadar devam edecek"

Aralarında sivil polislerin de bulunduğu Üsküdar Belediyesi ekiplerinin, 21 Haziran sabahı, temizlik yapmak için geldiklerini söyleyerek Validebağ Korusu'na girdiklerini ve koruda nöbette bulunan vatandaşların temizlik boyunca ekiplerin başında beklediğini aktaran Belgin, “Hala bulabildikleri çöpler var ama yarın öbür gün çöp bulamadıkları zaman ne yapacaklar, merak ediyoruz… Nöbetimiz, sonuna kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Toplamda 200 bin civarında imza toplandı

Belediyeden, yıllardır, koru içinde çöp toplamasını, ağaçların bakımını yapmasını ve başıboş köpekleri kısırlaştırmasını yazılı ve sözlü olarak talep ettiklerini ancak bu taleplerinin karşılıksız kaldığını vurgulayan Belgin, “Şimdi korunun dörtte üçü kendilerine tahsis edilince, birden bire çöp toplama merakı çıktı. Bunu, koruya adım atıp aslında başka şeyler yapmanın bir gerekçesi olarak kullandıklarını düşünüyoruz. Ama şimdilik resmi olarak söyledikleri, ‘çöp toplamak' olduğu için çöp toplamaya devam edebilirler. Biz de başlarında olmaya devam edeceğiz. Başka bir şey yaparlarsa da anında engel olacağız” şeklinde konuştu.

Validebağ Korusu'nun aynı şekilde kalması için hem ıslak olarak hem de internet üzerinden imza kampanyası yürütüldüğünü de dile getiren Belgin, şu anda 25 bin civarında imza sayısı olduğunu söyledi. 2014 yılında da 5 ayda 180 bini üzerinde imza topladıklarını anımsatan Belgin, toplamda 200 bin civarında imza toplandığını ifade etti.