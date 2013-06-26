Valide Sultan Camisi müezzini: Din adamıyım yalan söylemem, içki içen görmedim

Gezi Parkı direnişçilerinin Beşiktaş Dolmabahçe'deki polis müdahalesinden sonra Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne sığınmasına izin veren Müezzin Fuat Yıldırım, Terörle Mücadele polislerine ifade verdi.



Yurt gazetesinden Caner Taşpınar'ın haberine göre, Bezmi Alem Camii'ndeki o olaylı gecede Müezzin Yıldırım oradaydı. Haliyle de 'içki içildi' iddialarına cevap verecek tanık olarak konuşan Yıldırım, "Ben cami içerisinde içki içen ya da elinde içki şişesi olan birini görmedim. Görmediğim şeyi söylemem" dedi.





'Din adamıyım yalan söylemem'





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaşadıklarını anlatan Müezzin Yıldırım, ifadesinde din adamı olduğunu ve bu nedenle yalan söyleyemeceğini belirtti.





'İçki içen görmedim'





Müezzin, "Ben cami içerisinde içki içen ya da elinde içki şişesi olan birini görmedim. Görmediğim şeyi söylemem. Belki de içen olmuştur. Onu da bilemem. Ben sadece cami dışında camın önünde bira şişesine benzer bir şişe gördüm. Ama içeride görmedim" diye konuştu.



Biber gazından etkilenenlere cami içinde ilk yardım uygulandığını söyleyen Yıldırım, polis ile eylemciler arasında iletişim sağladığını ifade etti.





'Kayıtlar inceleniyor'

Soruşturmayla ilgili olarak camide yer alan bütün kamera kayıtları toplandı. Polisler, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Başbakan Erdoğan'ın yaptığı mitinglerde bu iddialardan bahsetmesi üzerine İstanbul Müftülüğü de bir inceleme başlatmıştı.