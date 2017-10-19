Vali Zorluoğlu'dan Sürekli Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, üniversiteye hazırlanan gençler için hizmete açılan Sürekli Eğitim Merkezi\'ni ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere, geleceğe yönelik tavsiyelerde bulunurken, Van\'daki eğitim kalitesinin artırılması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte üniversiteye hazırlanan gençler için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün desteğiyle açılan Sürekli Eğitim Merkezi\'ni ziyaret etti. Sınıfları gezen Zorluoğlu, öğrencilerle ilgilenip, öğrencilere geleceğe yönelik tavsiyelerde bulundu. Vali Zorluoğlu, \"Burası Büyükşehir’in fark oluşturduğu benim de büyük ilgi gösterdiğim bir projenin yansımasıdır. Burada yaklaşık 750 dar gelirli öğrencimiz eğitim görüyor. Van’da başka bir merkez daha oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda ilçelerimizde böyle eğitim birimleri açacağız. Buradaki tek gayemiz, Van\'ın eğitimini yukarılara çekmek. Çünkü eğitim kalitesi olarak şu anda 75’inci sıradayız. Bu nedenle kentimizde eğitime daha fazla önem vermeliyiz. Eğitime katkıda sadece milli eğitimin bütçesi yetmiyor. Yerel yönetimler olarak buna omuz vermek zorundayız\" dedi.

Van’ın kaliteli eğitim birimlerine ihtiyacı olduğunu belirten Sevcan Zorluoğlu ise \"Çok güzel bir eğitim kurumu. Gençlerimizi burada çalışırken görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Sayı olarak ta genç kızlarımız çoğunlukta bu da mutluluğumu ikiye katladı. Geleceğimiz bu kızlarımızın elinde çünkü onların her biri birer anne adayı. İnşallah tüm öğrencilerimiz istedikleri üniversiteleri kazanıp birer meslek sahibi olurlar\" diye konuştu.

Sürekli Eğitim Merkezi\'ne giden Rojda Güven de kendilerine bu imkanı sağlayan ve ziyaretlerine gelen Van Valisi Zorluoğlu ve eşine teşekkür etti.



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