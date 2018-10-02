Vali Zorluoğlu, yaşlıların gününü kutladı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, \'1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü\' dolayısıyla yaşlıları makamında kabul edip, günün anısına çeşitli hediyeler verdi. Zorluoğlu, Türkiye\'nin, yaşlılara saygı konusunda birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nce tespit edilen bazı yaşlıları dün makamında ağırlayarak, \'1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü\'nü kutladı. Yaşlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Zorluoğlu, \"Ülkemiz, yaşlılar konusunda pek çok ülkeden, özellikle Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda. Avrupa\'da anneler, babalar çocuklarına hasret kalıyorlar. Avrupa ile kıyasladığımızda Allah\'a çok şükür, bizim toplumumuzda anneye, babaya ve onların anne babalarına da sevgi ile saygı halen devam ediyor\" diye konuştu.

Yaşlılar ise kendileriyle yakından ilgilenen Zorluoğlu\'na teşekkür etti. Vali Zorluoğlu, makamında kabul ettiği yaşlılara günün anısına çeşitli hediyeler verdi.



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